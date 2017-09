"L'Arte è una Caramella" alla Vetreria di Cagliari - Pirri

"Il crogiuolo vi anticipa che sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.00 presso la Fucina Teatro (Centro Culturale La Vetreria, via Italia 63 a Pirri) inizierà la rassegna " SETTEMBRE AZZURRO " – Il teatro interpreta l’arte visiva.



La Rassegna organizzata da Il crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri, prevede un cartellone di 8 appuntamenti dei quali, a breve, saranno forniti maggiori dettagli. Si comincia con lo spettacolo "L’ARTE È UNA CARAMELLA".





Un viaggio nella storia dell'arte di e con Carlo Vanoni, regia di Gian Marco Montesano.

Produzione Florian Metateatro



Non è una conferenza, non è una lezione, ma è un vero e proprio assolo teatrale che racconta attraverso i codici teatrali la storia dell’arte attraverso la performance attoriale di Calo Vanoni, esperto, divulgatore e consulente di gallerie d’arte nonché curatore di mostre.



A parlare dello spettacolo è lo stesso Vanoni, che lo descrive con queste parole “Molti anni fa mi capitò di vedere un mucchio di caramelle esposto in un museo d’arte contemporanea. Non capendo mi domandai: perché un mucchio di caramelle è un’opera d’arte? Per scoprirlo, ho incominciato un lungo viaggio attraverso la Storia dell’Arte. Lo spettacolo è il riassunto di quel viaggio. Racconto la storia delle caramelle partendo da capolavori come l’Olympia di Manet e l’Autoritratto di Van Gogh; suono il pianoforte per accompagnarvi nella pittura astratta di Kandinsky; imbraccio la mia chitarra elettrica quando sullo schermo appare un dipinto di Jackson Pollock; dialogo con una vecchia radio valvolare, parlo di Picasso con il carillon tra le mani, accosto Raffaello a Lucio Fontana e Leonardo da Vinci a Andy Warhol. Per Duchamp e l’Arte Concettuale recito un monologo tenendo in braccio l’orinatoio. Al termine del viaggio la domanda si trasforma in certezza: il mucchio di caramelle è un’opera d’arte. Di più ancora: il mucchio di caramelle è una storia d’amore.”



Biglietto unico: 10 euro Info e prenotazioni: 334.8821892 - ilcrogiuolo@gmail.com



Testo e immagine rilevati dal web