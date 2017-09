Il 16 Settembre 2017 Centro Fotografico Cagliari organizzerà la prima di un ciclo di conferenze dedicate alla fotografia.

In collaborazione con La Bottega della Luce, interverrà il vincitore della prima edizione di SKY MASTER OF PHOTOGRAPHY Gabriele Micalizzi, 33 anni reporter di guerra, per un incontro aperto al pubblico.



Presentano Cristian Castelnuovo, Alessandro Galimberti. 16/09/17 Hostel Marina Cagliari h.1730



INGRESSO LIBERO



