Cagliari: Offerta formativa 2017/2018 del Teatro Laboratorio Alkestis

Il Teatro Laboratorio Alkestis CRS propone, per la stagione 2017/2018 un’offerta formativa ampia e diversificata che si svolgerà presso il Teatro Alkestis (via Loru 31, Cagliari) a partire dal 29 settembre e che si rivolge a tutti senza limiti di età e di esperienza per quanto riguarda la propedeutica, a chi vuole intraprendere l’attività attoriale e a chi si occupa della formazione e della cura della persona in ambito terapeutico/riabilitativo e didattico/educativo.



A condurre i corsi e i laboratori saranno gli attori e registi Sabrina Mascia e Andrea Meloni che vantano esperienze pluriennali in ambito teatrale, sociale e formativo.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 22 settembre presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.



Per chi fosse impossibilitato a recarsi nei giorni e negli orari stabiliti può contattare il teatro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina



In particolare modo l’offerta formativa consiste in:

- un laboratorio di propedeutica teatrale diretto da Sabrina Mascia VOLEVO SCAPPARE COL CIRCO, che si svolgerà a partire dal 2 ottobre ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30.

Il laboratorio, che verterà principalmente sull’aspetto ludico e sul circo come metafora della vita, è rivolto a tutti senza limiti di età e di esperienza e si concluderà con un esito scenico.

- un corso di formazione per attori diretto da Sabrina Mascia L’ABBECEDARIO DELL’ATTORE 1° anno. Il corso, aperto a tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 35 anni, si svolgerà ogni venerdì dalle 16.30 alle 20.30 a partire dal 29 settembre.

Sabrina Mascia metterà a disposizione la propria professionalità ed esperienza attoriale affinché i partecipanti possano acquisire e sviluppare diverse competenze sul lavoro dell’attore.

- un percorso formativo in tecniche teatrali per ambiti terapeutico/riabilitativi e didattico/educativi diretto da Andrea Meloni DAL RITO AL LABORATORIO DI SERVIZIO. Il percorso sarà articolato in 9 lezioni formative ordinarie a cadenza mensile, 1 seminario tematico condotto da un esperto esterno della durata di 4 ore (dalle 9.00 alle 16.00) e 3 esperienze di osservazione e analisi nell’ambito dei corsi e dei laboratori tenuti al Teatro Alkestis.

l partecipanti potranno acquisire competenze teatrali di carattere tecnico e teorico da indirizzare verso obiettivi didattici, educativi e riabilitativi. “Dal rito al laboratorio di servizio” prevede due percorsi differenziati:

1. Indirizzo terapeutico/riabilitativo per psichiatri, psicoterapeuti, infermieri, operatori sociosanitari, attori e studenti universitari, che si svolgerà a cadenza mensile a partire dal 7 ottobre, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

2. Indirizzo didattico/educativo per docenti, insegnanti di sostegno, educatori, attori e studenti universitari, che si svolgerà a cadenza mensile a partire dall’8 ottobre, la domenica dalle 9.00 alle 13.00.



L’offerta formativa 2017 / 2018 è realizzata con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari. Per chi fosse impossibilitato a recarsi nei giorni e negli orari stabiliti può contattare il teatro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina www.teatroalkestis.it/laboratori.htm o contattare il teatro al numero 070 306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) o scrivendo a info@teatroalkestis.it.In particolare modo l’offerta formativa consiste in:diretto da Sabrina Mascia VOLEVO SCAPPARE COL CIRCO, che si svolgerà a partire dal 2 ottobre ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30.Il laboratorio, che verterà principalmente sull’aspetto ludico e sul circo come metafora della vita, è rivolto a tutti senza limiti di età e di esperienza e si concluderà con un esito scenico.diretto da Sabrina Mascia L’ABBECEDARIO DELL’ATTORE 1° anno. Il corso, aperto a tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 35 anni, si svolgerà ogni venerdì dalle 16.30 alle 20.30 a partire dal 29 settembre.Sabrina Mascia metterà a disposizione la propria professionalità ed esperienza attoriale affinché i partecipanti possano acquisire e sviluppare diverse competenze sul lavoro dell’attore.diretto da Andrea Meloni DAL RITO AL LABORATORIO DI SERVIZIO. Il percorso sarà articolato in 9 lezioni formative ordinarie a cadenza mensile, 1 seminario tematico condotto da un esperto esterno della durata di 4 ore (dalle 9.00 alle 16.00) e 3 esperienze di osservazione e analisi nell’ambito dei corsi e dei laboratori tenuti al Teatro Alkestis.l partecipanti potranno acquisire competenze teatrali di carattere tecnico e teorico da indirizzare verso obiettivi didattici, educativi e riabilitativi. “Dal rito al laboratorio di servizio” prevede due percorsi differenziati:Indirizzo terapeutico/riabilitativo per psichiatri, psicoterapeuti, infermieri, operatori sociosanitari, attori e studenti universitari, che si svolgerà a cadenza mensile a partire dal 7 ottobre, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.Indirizzo didattico/educativo per docenti, insegnanti di sostegno, educatori, attori e studenti universitari, che si svolgerà a cadenza mensile a partire dall’8 ottobre, la domenica dalle 9.00 alle 13.00.L’offerta formativa 2017 / 2018 è realizzata con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari.