A Dorgali per Cortes Apertas con Siclus

La prima tappa di Autunno in Barbagia 2017, Siclus la farà a Dorgali : dai meravigliosi colori del costume tradizionale all'incantevole storia delle Domus de Janas per arrivare ai piatti tipici con "Macarrones furriaos" e "Casadinas", accompagnati da pregiati vini provenienti da una delle zone classiche del Cannonau, che degusteremo per le Cortes Apertas nel cuore del centro storico dorgalese.



PROGRAMMA

Partenza da Carbonia alle ore 06:30 con fermate a Cortoghiana, Bacu Abis, Gonnesa, Bindua, Iglesias, Villamassargia e Vallermosa.



Rientro da Dorgali ore 22 circa (gli orari potrebbe subire modifiche che vi verranno comunicate dalle guide).

Per i soci in regola con il tesseramento 2017 il costo del Bus GT A/R è pari a €25, per i nuovi soci e rinnovi 2017 €28 (compreso costo bus A/R e tessera).

Nel costo è compresa la completa disponibilità del bus con due autisti, questo per consentirci di godere dell'evento per l'intera giornata.

Prenotazioni entro e non oltre venerdì 15 settembre 2017.

DISPONIBILITA' LIMITATA.



