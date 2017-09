Ettore Angioni e Marco Corrias raccontano il Sequestro Casana a Buggerru

Ettore Angioni, il Pubblico Ministero del Super Processo all'Anonima Sequestri Sarda, ha deciso di raccontare la sua esperienza professionale e umana di quegli anni.



Lo fa attraverso una collana di libri nella quale ogni volume racconta un sequestro: il primo di questi è dedicato al Sequestro Casana del 1979.

Lo fa con la sua voce, confrontandosi con i vecchi colleghi, diventati amici e compagni di viaggio. Lo fa trasmettendo al pubblico la sua passione, le difficoltà incontrate, i successi e qualche volta le delusioni.

Ma soprattutto lo fa per far conoscere ai Sardi delle storie di Sardegna.



Lo accompagnerà Marco Corrias, il grande giornalista de La Nuova Sardegna, originario di Fluminimaggiore, che all'epoca, giovanissimo, aveva seguito la cronaca giudiziaria! Vi invitiamo a Buggerru a scoprire i dettagli del grande processo che ha posto fine all'Anonima Sequestri Sarda! Durante la serata ci sarà la possibilità di continuare a confrontarvi con il Dottor Angioni, Marco Corrias e gli altri amici e testimoni degustando dei prodotti deliziosi messi a disposizione dall'Azienda vitivinicola Melis Enrico e dal panificio artigianale Panificio Sa Moddixia Genuri.