Festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio a Guasilia

Programma

Mercoledì 6 Settembre

Ore 19.00 Vestizione del simulacro



Giovedì 7 Settembre

Ore 19.00 Santa Messa

Ore 20.00 Processione

Ore 22.00 Serata Etnica in compagnia dei BRINCA



Venerdì 8 Settembre

Ore 10.30 Santa Messa

Ore 18.00 Santa Messa

Ore 22.00 Concerto degli ALMAMEDITERRANEA



Sabato 9 Settembre

Ore 22.00 Ballo liscio e balli di gruppo con l’Orchestra NEW KARALIS



Domenica 10 Settembre

Ore 22.00 Spettacolo di Cabaret con i LAPOLA



Venerdì 15 Settembre

Ore 19.00 Santa Messa

Ore 20.00 Processione

Ore 21.00 ALBERO DELLA CUCCAGNA con ricchi premi.

Ore 22.30 DJ Set in Piazza Trexenta con NOCHE DE TRAVESURAS: ROLI FERNANDEZ - ALEX YUU - DJ STENURCIS