Corso di Teatro e Dizione a Quartu Sant'Elena

Tutti gli interessati sono invitati a prendervi parte. Contemporaneamente si apriranno le iscrizioni e le lezioni inizieranno nei giorni immediatamente successivi. Le iscrizioni rimarranno comunque aperte.



Il Corso, rivolto a tutti, principianti o veterani, senza limiti di età o altri, culminerà nel saggio finale in teatro incentrato su un'opera del Teatro d'autore (Shakespeare, Goldoni, Molière, Cechov, etc.). Le lezioni, che si articolano in 2 incontri alla settimana, sono tenute dall'attrice e regista teatrale Elisa Piano, direttrice del Centro.



Gli interessati potranno assistere gratuitamente ad una lezione prima di procedere all'iscrizione.



La quota mensile di partecipazione è di Euro 35.



Per maggiori informazioni:I 3393635961 o scrivere a elisa.piano@alice.it.

