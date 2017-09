A Cagliari "Open Call per Coltivare Utopie"a cura di Andreco

Coltivare utopia, coltivare potenziale Un progetto artistico di Andreco



L' 8 Settembre alla ore 18:00 s’inaugurerà il giardino gramsciano Coltivare Utopia, Coltivare Potenziale dell'artista Andreco costruito attraverso la partecipazione degli abitanti, temporanei e residenti presso la terrazza del Teatro Massimo di Cagliari.



L’opera prende forma dalla lettura dei testi di Antonio Gramsci (Quaderni e Lettere dal carcere), in cui emergono riflessioni cardine sul parallelismo tra la coltivazione delle piante e la struttura della società.

Nei suoi scritti, Gramsci immagina scenari possibili di cambiamento per il mezzogiorno e per l’intera umanità che nascono attraverso la formazione di idee, processi e rivoluzioni individuali (oltre che collettive) in grado di riverberare sulla dimensione sociale, modificando concretamente l’assetto reale.Il Giardino Gramsciano è un invito a osservar da vicino la forza vegetale di crescere in condizioni avverse, la sua capacità di rinunciare a parti di sé per salvare il suo nucleo, per poi rinascere con le prime piogge. Come la rosa di Turi, che Gramsci trova, bruciata dal troppo sole, con le foglie nere: essa non è morta ma anzi getta una nuova gemma.Da Martedì 5 a Venerdì 8 Settembre CONTRIBUISCI ALLA CREAZIONE COLLETTIVA del GIARDINO GRAMSCIANO con una pianta di mirto, salvia, rosmarino, lavanda, helicrysium italicum, santolina corsica, gaura, erbacee o rose rosse.Potrai portare la tua pianta nei seguenti giorni e orari:> Martedì 5 e Mercoledì 6 dalle ore 17 alle ore 19 presso la Terrazza del Teatro Massimo (Ingresso dal cancello di via De Magistris)> Giovedì 7 e Venerdì 8 dalle ore 10 alle ore 12 presso la Terrazza del Teatro Massimo (Ingresso dal cancello di via De Magistris) “Come le idee, le piante attraverso la loro operosità spontanea e costante, assumono una funzione fondamentale per l’ecosistema e per la bonifica degli agenti inquinanti generati dall’attività antropica.Un ruolo strategico nelle trasformazioni dell’ecosistema, che ricorda quello dell’intellettuale e delle masse rivoluzionarie nella società. La difficoltà di diffusione del pensiero in una società arida e individualista, l’impotenza del rivoluzionario imprigionato e represso, trovano forte assonanza con la fatica nella sopravvivenza delle piante e con la loro risposta ai cambiamenti climatici attuali, al rischio della desertificazione e della siccità“. (Andreco)Per maggiori info visita la pagina dell'evento: www.gramscicamposud.it/partecipa/crea-il-giardino-gramsciano ." Testo e immagine rilevati dal web