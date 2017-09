Face Painting con Matteo Arfanotti a Sassari

Dopo il grande successo del 2016, torna in Sardegna il campione mondiale di face e body painting Matteo Arfanotti. Nel weekend del 16 e 17 settembre, a Sassari un corso avanzato e un corso base sulla " Metamorfosi ": illusioni ottiche, piante e animali reali e di fantasia si fondono in un unico, variopinto quadro naturale.



PROGRAMMA LIVELLO BASE

Sabato 16 Settembre Introduzione e spiegazione delle regole base di luce ed ombra per realizzare effetti tridimensionali e illusioni ottiche.

La metamorfosi in natura: dal bruco alla farfalla tra forme, colori ed effetti 3D. Insetti, piccoli animali, fiori e foglie appoggiati ed integrati su viso e braccio. La metamorfosi creativa: divertiamoci fondendo le cose per associazione di idee. Realizzazione di un facepainting con gli elementi appresi.



WORKSHOP LIVELLO AVANZATO

Domenica 17 Settembre Regole fondamentali del facepainting, studio della fisionomia e delle espressioni umane ed animali. La metamorfosi come processo evolutivo e creativo per dare origine a creature fantastiche capaci di combinare elementi animali e vegetali con i lineamenti umani. Disegno degli occhi umani ed animali attraverso modifica di forme e colori. Disegno di bocca e denti, loro forma, dimensione e posizione per creare numerosi animali e creature fantastiche. Spiegazione e illustrazione di diversi personaggi (uomo-lupo, lo scarafaggio kafkiano, donna-albero, sirena, ecc.), progettazione e realizzazione guidata di un facepainting completo.



ORARIO DEI CORSI: 10.00 - 18.00 (Con pausa 13.00 - 14.00)



COSTO DEI CORSI: Livello base 130 € Livello avanzato 150 € A chi prenota entrambi i corsi entro il 31 agosto sarà riservato uno sconto speciale: due corsi a 250 € anziché 280 €! Per l'iscrizione è necessario versare un acconto del 50% della quota tramite Bonifico Bancario, in contanti o con ricarica Postepay.



INFO E ISCRIZIONI: Le Spille, Z.I. Predda Niedda Nord Strada 17 n°1 340/3092828 - info@lespille.it Birbetta Face Painting birbettina@outlook.it - 346/5196550​⁠​