L'Architettura della Civiltà Nuragica a Tharros

Il riconoscimento della Storia dell'Architettura e dell'Arte Nuragica e Prenuragica, a nostro avviso, è un atto dovuto. Tuttavia, per una serie di ragioni ancora da indagare, nei percorsi accademici esse non hanno i giusti spazi e, né in Sardegna, né sullo Stivale, sono studiate come ci si aspetterebbe.

Ciò comporta che, ancora oggi, le loro molteplici specificità architettoniche e le tecniche corrispondenti non siano conosciute.



L'Ordine degli Architetti di Oristano, l'Istituto Italiano dei Castelli, la Fondazione Nurnet, hanno promosso un convegno di autorevoli esperti a cui potranno assistere gli Architetti con conseguente ottenimento dei Crediti Formativi Professionali.

Auspichiamo che anche gli altri Ordini delle professioni tecniche della Sardegna possano dare il loro contributo, invitando i loro iscritti a partecipare.



Modalità di iscrizione:

Per ARCHITETTI PPC: E' prevista l'iscrizione in anticipo su piattaforma im@teria (l'evento è stato pubblicato dall'Ordine APPC di Oristano) per il rilascio dei crediti formativi professionali. Per il pubblico: per segnalare l'adesione o per informazioni contattare Arch. Beatrice Auguadro tramite la Redazione Nurnet



L'evento si svolgerà nel CENTRO POLIFUNZIONALE in via Tharros, Cabras.