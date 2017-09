Festival "Terra, il luogo del nostro abitare" a Collinas

La Fondazione Daga con il suo Progetto Mediterranea, artepoesiamusica, in collaborazione con il Comune di Collinas. Terrà un evento culturale, sociale e artistico, nella bella cittadina di Collinas.



Ingresso libero e gratuito a tutte le manifestazioni e incontri del Festival.



Programma:

Anteprima del Festival

Sabato 2 settembre

Ore 18:00 Presentazione del Festival e sue finalità.

Ore 18:30 Incontro letterario con la scrittrice Collinese Paola ABIS.

presenta la serata il Prof. Bruno Daga. FESTIVAL Terra. Il luogo del nostro abitare.



Venerdì 15 settembre 2017

Ore 18:00 Apertura Festival.

Ore 18:30. Inaugurazione Aree espositive del Festival del territorio di Collinas . Artisti invitati: Artisti di Collinas. Artisti ospiti speciali: Luigi Pillitu. Pittore e scultore. Giulia Carta. Fotografa Espressionista. Ignazia Tinti. Ceramista. Teresa Addis. Scultrice e ceramista. Area A. Fotografia . Pittura. Scultura. Ceramica. Area B. Artigiani. Area C. Prodotti della Terra.

Ore 21:00 Concerto d'apertura del Festival. Coro i ragazzi di Collinas.

Ore 21:15 Maestro Davide Mocci Chitarra classica . Valentina Pintus Soprano lirico. Chiesa San Sebastiano



Sabato 16 settembre 2017

Ore 10:00 Salone Montegranatico. Incontro aperto con il pubblico sul Tema : Le neuro diversità e il territorio. Relatori: Bruno Daga. Giancarlo Onnis e Rosanna Serra.

Ore 11:00 Terra. Il luogo del nostro abitare. Relatore : Salvatore Pintore. Incontro libero con il pubblico.

Ore 12:00 Guido Dorascenzi presenterà il suo ultimo libro sul territorio. Da Piscinas a Bosa. Aspetti paesaggistici e non solo.

Ore 10-21 Apertura della Mostra artistica del territorio.

Ore 15:30 Incontro letterario diverso sull'infanzia. Con l'autrice Cinzia Tuveri. A seguire visita mostra. Biblioteca Giovanni Batista Tuveri. Collinas.

Ore 17:00 Carmela Arghittu Attrice. Performance.

Ore 18:30. Incontro letterario poesia e identità. Salone Montegranatico Poeti partecipanti: Antonello Bazzu. Anna Cristina Serra. Vincenzo Pisanu. Giuseppe Tirotto. Partecipazione del Coro Gabriel di Tempio Pausania. Presenta la serata Antonello Bazzu . L'esposizione sarà aperta al pubblico per i tre giorni del Festival.

Orari 15 Settembre 18:30-21:00

16 Settembre 10:00-21:00

17 Settembre 10:00-20:00



Domenica 17 Settembre.

Ore:10:30 Giramondo tutto tondo! Un gruppo di poeti e musicisti condividono i loro versi, itineranti negli angoli suggestivi del centro storico di Collinas. Poeti dei Reading: Bruno Daga. Maria Teresa Tedde. Alice Scano. Tetta Becciu. Guido Dorascenzi. Teresa Addis. Patrizia Brai. Tappe: Ore10:30 1. Casa Onnis. Ore 11:30. 2. Piazza Chiesa 0re 16:00 2. Piazzetta chiesa San Sebastiano



Ore17:00 Actores Alidos Concerto acustico per voci. Chiesetta san Sebastiano Alle 18:30 Inizio evento chiusura del Festival, nel anfiteatro.

Ore 18:45 Performance Dell'artista espressionista. Giulia Carta. Terra Madre. Il mio sentire

Ore 19:30 Coro I ragazzi di Collinas.

Ore 19:45 Intervento dell'artista, scultrice e poetessa Teresa Addis con il tema: Terra. Natura, il presente del nostro sentire.

Ore 20:30 Concerto di chitarra degli allievi del Maestro Davide Mocci. Brani diversi per sei chitarre.

Ore 21:15. Partecipazione straordinaria Del Musicista Jazz Marco Parodi. Con un evento tra jazz e poesia. Con Patrizia Brai. Artisti vari. Gruppo Folk G.B. Tuveri. di Collinas. A seguire: Consegna attestati di partecipazione al Festival spettacolo di Musica, con musicisti di Collinas. Chiusura Festival. Testo e immagine rilevati dal web