A Cagliari Forma & Poesia nel Jazz

Un appuntamento attesissimo dal pubblico amante del jazz e non solo, che ha portato nell’isola i più talentuosi musicisti nazionali e internazionali, tra i quali Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani, Giovanni Allevi, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto e tanti altri.





In questa 20a edizione, oltre alla musica, abbiamo voluto mettere in evidenza tutti i cinque sensi e la polisensorialità convogliando il patrimonio e le eccellenze dell’enogastronomia, con laboratori del gusto, presentazioni dei prodotti vitivinicoli, laboratori per bambini, incontri e seminari sulla musica, mostre.

È inoltre per noi di fondamentale importanza l’attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità e come sempre collaboriamo con le altre realtà culturali locali.





Assemini Big/street Band



28/09 - ore 17.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto e street parade





Storia del jazz

28/09 - ore 18.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

a cura di Enrico Merlin





Gabriele Mirabassi, Roberto Bernardini

28/09 - ore 20.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



No Smoking

28/09 - ore 20.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Mostra e allestimento a cura di Daniela Zedda



Danilo Rea

28/09 - ore 21.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

piano solo - Something in our way - tra Beatles e Rolling Stones



Luca Mannutza, Carlo Ditta, Sebastian Mannutza

29/09 - ore 19.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



Gavino Murgia Blast Quartet

29/09 - ore 20.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



Tra sapori e musica

29/09 - ore 20.15Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Food, wine



Flavio Boltro

29/09 - ore 21.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Miles Davis Electric Tribute



Suoni dalla natura

30/09 - ore 15.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Laboratorio per bambini



Storia del Jazz

30/09 - ore 18.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

a cura di Enrico Merlin



Paolo Carrus Big Band

30/09 - ore 19.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



Tra Sapori e Musica

30/09 - ore 19.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Food, wine



Max Ionata, Dario Deidda, Lorenzo Tucci

30/09 - ore 20.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto - Three One



Francesco Bearzatti, Roberto Gatto, Benjamin Mouss

30/09 - ore 21.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto - Dear John (Letter to Coltrane)



Suoni dalla Natura

01/10 - ore 10.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Laboratorio per bambini, a cura di Spazio per Tempo.

Su prenotazione



Saxappeal

01/10 - ore 17.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Mostra concerto a cura di Attilio Berni



Storia del Jazz

01/10 - ore 18.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

A cura di Enrico Merlin



Extreme Quintet

01/10 - ore 19.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



Manuel Magrini

01/10 - ore 20.00Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto



Tra Sapori e Musica

01/10 - ore 20.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Food, wine and Music



Fabrizio Bosso Quartet

01/10 - ore 21.30Ex Manifatture Tabacchi - Cagliari

Concerto - State of The Art