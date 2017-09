Extreme Fun Games 2017 a San Teodoro

Dal 21 al 24 Settembre Terra, acqua, vento, sole: l’energia della natura che si esprime al meglio.



Un giorno dopo l’altro, nella splendida cornice della spiaggia La Cinta a San Teodoro, brand e atleti internazionali si confronteranno amichevolmente in gare e dimostrazioni ad alto livello. Una grande opportunità per le aziende che potranno presentare e far provare attrezzature e prodotti negli spazi del ‘Village’, appositamente studiati ed allestiti per agevolare l’afflusso del pubblico.





Un’ottima occasione per tutti gli appassionati di sport e natura per testare le attrezzature di ultima generazione, mettersi alla prova e vedere in azione amatori e professionisti del loro sport preferito.

In eslusiva su Sky Sport Hd con Icarus.