Cagliari Sotto: mostra fotografica al SeArch di Cagliari

Le fotografie di Cagliari Sotto , raccontano un paesaggio cittadino che muta sotto le strade al pari della città "di sopra".

Cagliari sotto l'asfalto, sotto le case, sotto i nostri piedi. Un viaggio lungo millenni per scoprire la storia celata della città di Cagliari. La cultura, la religione e le necessità tengono in vita la storia delle cavità artificiali cagliaritane per millenni.

Fotografie che attraversano la storia delle dominazioni della nostra città, dai fenici agli spagnoli, passando per la Karalis dell'Impero Romano e il Castel di Castro dei pisani, per terminare con una città che cerca riparo sotto la roccia, dalle bombe degli alleati.





Marco Mattana , nato a Cagliari nel '74, quando scopre la sua passione per la speleologia con il Gruppo Speleo-Archeologico "Giovanni Spano", che esplora e studia il sottosuolo cagliaritano da ormai 40 anni, inizia a documentare una Cagliari non facile da fruire ma molto amata dai cagliaritani.

Le immagini realizzate col fondamentale supporto dei "compagni di grotta" del G.S.A.G.S. scoprono gli angoli più affascinanti e particolari di ogni cavità, senza snaturarne la caratteristica principale, il buio, svelando poco per volta la storia scavata nella pietra cantone, nel tramezzario e nella pietra forte dei colli cagliaritani.



CAGLIARI SOTTO SEARCH - Sede Espositiva dell'Archivio Storico Largo Carlo Felice, 2 - Cagliari dal 13 luglio al 17 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 aperto tutti i giorni, ingresso libero