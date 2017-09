EnoMusica: note e sapori del nostro territorio a Quartu S. Elena

Enomusica, note e sapori del nostro territorio si incontrano in un nuovo evento per apprezzare i vini, i cibi e la buona musica che Quartu Sant'Eena ed i territori circostanti sanno produrre.



Parteciperanno le migliori cantine, i produttori e gli artigiani del nostro territorio, accompagnati dalla musica di diversi artisti.



E' richiesto un contributo di partecipazione pari ad € 3,00 per il piatto degustazione, € 5,00 per la degustazione di 3 vini e l'acquisto del calice di vetro, € 1,50 per ulteriori degustazione dei vini presenti.





L'evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Sommelier Sardegna.

Testo e immagine rilevati dal web