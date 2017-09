Festa San Marco a Lei

Dal 9 all'11 Settembre si terrà a Le i (NU) l a festa in onore di San Marco



Oltre ai festeggiamenti religiosi sarà presente un nutrito programma per i festeggiamenti civili tra concerti, rassegne folk , giochi e animazioni per bambini.



In programma il 9 settembre il concerto dei Meganoidi e l' 11 settembre concerto degli Istentales