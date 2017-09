Workshop di danza a Quartu Sant'Elena

Tre giorni di fine estate a Quartu Sant’Elena di workshop di recupero muscolare e tecnica classica con Angela Mugnai, diplomata alla Royal Academy di Londra e perfezionatasi al Conservatorio di Cannes e all’Academie de Danse Classique di Montecarlo, e due incontri di seminario "Rethinking Bodies.



Teorie e sperimentazioni coreografiche dal ’900 a oggi" con Alice Murtas, laureata a Bologna in Discipline dello Spettacolo dal vivo, performer e co-fondatrice di BlaubArt Dance Webzine.



Info e prenotazioni: 340.0532910 Link al sito: https://goo.gl/qbybJJ

Sono previste convenzioni per l'alloggio a due passi dalla sede e a cinque minuti dalla spiaggia del Poetto per chi prenota da fuori Cagliari.





Evento in collaborazione con Sardaumpa B&B e BlaubArt - Dance webzine.