Stage Teatrale Iniziatico Intensivo a Sinnai

Il culto delle acque col suo fluido primordiale risveglia il Sé che porta innovazione: Stage Teatrale Residenziale Intensivo con Cathy Marchand del Living Theatre in collaborazione con la Guida Iniziatica Andres Janas.



Il progetto nasce dal desiderio di Cathy di fondere la carica del teatro d’insieme del Living Theatre con lo Spirito e la Magia della Terra Sarda. Cathy nelle sue permanenze in Sardegna ha ricevuto dalla Gran Madre un tumulto nell’Anima, riconoscendo il Sacro Femmineo nel risveglio del suo potere.

Il Workshop ha l’intento di realizzare la comunione di ogni individuo con la Terra, per dar luce e armonizzare il maschile e il femminile lungo la discesa della scala uterina del Tempio a Pozzo di Santa Cristina.



Lo Stage è rivolto ad entrambi i sessi, che desiderano vivere un’esperienza teatrale individuale e di gruppo, unica nel suo genere grazie al connubio alchemico tra rituali teatrali iniziatici e riti di connessione con le energie sottili che ci permeano. L’elemento Acqua è fattore dominante, smuove il fluido primordiale delle emozioni, ci parla e bisbiglia con Poesie e “Metafisica - punto d’incontro tra il visibile e l’invisibile” - e ci conduce nel profondo ascolto della Gran Madre.



Il Workshop è assolutamente nello spirito del Living Theatre che, con biomeccanica e creazione collettiva, dona le chiavi d’accesso al soggettivo intimo interiore nel risveglio di Sé stessi e del Gruppo, imprimendo nell’Anima la sua indelebile impronta creativa. Cathy Marchand: Allieva di Jean Louis Barrault al Théâtre d’Orsay comincia il suo percorso artistico molto giovane grazie all’incontro con l’attore Pierre Clemènti, che la conduce a Roma all’incontro di Julian Beck e Judith Malina del Living Theatre: la Marchand voleva essere attrice e recitare Molière e Marivaux, ma, megli anni delle effervescenze politiche ed utopiche dell’epoca con il Living riesce a trovare la giusta chiave per unire il teatro e la politica. Gli incontri nella vita dell’attrice sono molto importanti, si passa da Pasolini, Sergio Citti, Gianmaria Volontè, Fellini e Dino Risi, con i quali lavora.



Ultimamente l’incontro cinematografico con il musicista Franco Battiato, con il quale gira due i due film: “MusiKanten” con Alejandro Jodorowsky e “Niente è come sembra” (Rien est comme il semble). Alla morte di Julian Beck dopo la grande retrospettiva di New York dell’84 al Joyce Théâtre la Marchand rientra in europa e comincia a lavorare “en solitarie” cercando di trasmettere le proprie esperienze del Living alle giovani generazioni.



Lo stage ha la durata di 5 giorni e si svolge: dal 13 al 16 settembre a Posada Paraiso, tra i boschi del parco dei Sette Fratelli a San Pietro Paradiso, “nei pressi della Tomba dei Giganti di Is Concias (Sinnai, prov. di Cagliari)”… nello stage sono previste uscite notturne nel bosco senza lanterne… Il 17 settembre presso il Tempio a Pozzo di Santa Cristina, Paulilatino (OR), che risulta essere uno dei luoghi più magici della Sardegna, grazie alla sua carica geomagnetica, dove si esegue l’esito scenico tra le acque e le energie ancestrali del sito archeologico.



Per info. e prenotazioni Viola Flor, mail: angelmoon66@hotmail.com Cell: 3496351301