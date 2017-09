Escursione a Tiscali e Cortes Oliena

Cammineremo lungo sentieri calcarei marcati dal tempo in mezzo a rigogliose foreste di lecci, filliree, lentischi, maestosi ginepri sino a raggiungere il caratteristico sito archeologico di Tiscali e tanto altro ancora in occasione della nuova edizione di "Autunno in Barbagia" coglieremo l'occasione per visitare il centro di Oliena con le sue caratteristiche "cortes", tra gastronomia, cultura, folclore potremo chiudere in allegria la serata.



Dislivello Totale m 300 Difficoltà E Lunghezza T : km 7 circa

Durata 6 ore



Attrezzatura: Scarponi da trekking (indispensabili), abbigliamento comodo e confortevole adatto alla stagione, protezione solare, occhiali da sole, cappellino, bastoncini se li avete, cambio indumenti da tenere in auto Pranzo al sacco - acqua (3 litri) - frutta - a cura dei partecipanti Auto propria

Tipo di sentiero: pietraia, passaggi su roccia, mulattiera, sentiero



Escursione a pagamento, si pagherà inoltre un ticket di € 5 di ingresso al sito archeologico Accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica Regionale iscritta nel registro RAS al n° 667 e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)

Adatto a tutti in buono stato di salute e con un buon allenamento alle camminate su sentieri sconnessi e con dislivelli Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione, no perditempo!



L'escursione si svolgerà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e con le condizioni meteo favorevoli Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.



Info e prenotazioni entro venerdi 8 settembre: 3479437675 Leonella su Fb Leonella Escursioni-Trekking