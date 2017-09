A Neoneli "Vidas de àide"

Venerdì 25 agosto 2017, alle ore 19:30, a Neoneli, in via Falcone e Borsellino, il gruppo APE, inaugurerà l’ installazione realizzata da Claudio Tafani, dal lavoro creativo del laboratorio Dire Fare Creare dei bambini e dei ragazzi neonelesi e del laboratorio StoryTelling con foto scattate da Giodì .



Una sintesi, dunque, della residenza d’artista che vede il gruppo Arte Pensiero pErsone a Neoneli dal 6 agosto e che si concluderà, appunto, con l’installazione dal titolo Vite di Vite.

Tracce di Vite appariranno dalle abitazioni abbandonate nella via che si snoda dal lato sinistro del Salone comunale Corrale, là dove il gruppo APE, ha allestito la mostra pittorica personale sul tema del paesaggio del maestro Marcello Bertini.“Uno sguardo sul passato – ha commentato il sindaco Salvatore Cau – su abitazioni ormai in disuso. Con questa installazione si porta l’attenzione sulla nostra identità perché senza la nostra identità, le nostre tradizioni, le nostre radici diventa difficile accogliere e crescere insieme”., creativo, con competenze specifiche di lavoro artistico e artigianale, è partito dai materiali e dagli oggetti del luogo e ha realizzato con i ragazzi neonelesi, partecipando al laboratorio coordinato da Anna Nicastro del gruppo APE, quest’installazione in cui confluisce il lavoro di, fotografo in erba, che ha saputo cogliere gli sguardi su un futuro che vede nella Vite, secondo l’idealità in cui si muove tutto il progetto, il futuro di una comunità che rischia, altrimenti, di disperdersi altrove, alla ricerca di un lavoro. “Mi è piaciuto – commenta il creativo Tafani – lavorare con i bambini di Neoneli. Hanno dimostrato entusiasmo e voglia di fare, curiosità e tanta energia positiva. Questi valori non vanno dispersi ma convogliati nella realizzazione di belle cose sul territorio”. Claudio Tafani, con quest’opera, cambierà la percezione della via facendola divenire cannocchiale prospettico e contenuto di memoria, il vicolo e le finestre stesse delle abitazioni abbandonate…, direzionato verso un’opera cuore-casa.L’iniziativa entra a far parte dell’importante serata organizzata dallache vede il 25 agosto in piazza Italia, a partire dalle 20:30, la degustazione di piatti tipici africani preparati insieme ai ragazzi ospiti a "S'Argalasi" e a seguire la proiezione del film "L'ospite inatteso", diretto da Thomas McCarthy. Un progetto di integrazione dunque e contro lo spopolamento. Tutto il progetto è stato ideato e coordinato da Giovanna M. Carli, critica d’arte e comunicatrice, docente e social reporter. Fotoreportage dell’attività svolta dal gruppo APE a Neoneli e storytelling sul blog all’indirizzo: https://neonelinelcuore.blogspot.it/ e sui canali social degli autori.L’installazione resterà “in situ” fino al 20 ottobre 2017 ed è inserita nella Tredicesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico.Quindi sabato 13 ottobre 2017, per AMACI, Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani, in via Falcone e Borsellino potrà essere ammirata l’installazione firmata da Claudio Tafani per Neoneli nel cuore e per l’iniziativa AMACI che ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.Per informazioni contattare Il Comune di Neoneli al mobile 3335765304 o al numero 3498751085e-mail casa.progetti@tiscali.it Gruppo cre@tivo APE, Arte Pensiero pErsone Giovanna M. Carli http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=7728 http://www.polistampa.com/public/static/sa_13566.htm https://giovannamcarli.wordpress.com/page/2/ Claudio Tafani http://www.gonews.it/2016/03/07/siena-oltre-150-persone-al-progetto-red-in-fortezza-medicea/ Creativo, è titolare della ditta di restauri ART_CRAFT, esperto in opere di land art a partire dalla visione del luogo per la valorizzazione del territorio Giovanni Tancredi http://www.gonews.it/2016/09/07/lantologica-emo-formichi-inaugurata-palazzo-panciatichi/ Fotografo in erba, undicenne, ha uno sguardo sulle cose e sulle persone, che crea un coinvolgimento emotivo e un contesto emozionale. Affianca spesso Giovanna M. Carli, nella comunicazione e nella fotografia.Ha partecipato come fotografo a SkyArteFestival a Napoli, il 5, 6 e 7 maggio 2017.