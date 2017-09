A Nuoro Corso di Web Marketing per il Food & Wine

Un percorso formativo organizzato da Sorsi diWeb Il 28 e 29 settembre , Sorsi di web organizza il corso di Web Marketing per il Food & Wine . Il corso si terrà presso la sede di Sorsi di web, in via Gramsci 87 a Nuoro

Oggi Internet è il mezzo di comunicazione principale, e anche le imprese piccole o medie stanno comprendendo sempre meglio l'importanza di stabilire una identità aziendale online che sia attraente, solida e dinamicamente sostenibile.





Si tratta di un percorso formativo intensivo, strutturato in 12 ore di lezione, più 3 ore di laboratorio pratico. Il corso è rivolto a operatori e professionisti del settore, consulenti e appassionati di comunicazione. I docenti del corso saranno Susana Alonso (consulente Web Marketing, internazionalizzazione digitale e sommelier) e Pietro Lostia (consulente editoriale, blogger e copywriter).

Per garantire la massima qualità della didattica, è previsto un massimo di dieci partecipanti.



Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: info@sorsidiweb.com o telefonare al 348.7998864.

Ecco i dettagli: Il corso ha l’obiettivo di illustrare le buone pratiche e gli strumenti necessari alla creazione di una presenza online efficace, al consolidamento dell’identità di marca e alla promozione digitale di prodotti, servizi e attività legati al mondo del Food and Wine.Si tratta di un percorso formativo intensivo, strutturato in 12 ore di lezione, più 3 ore di laboratorio pratico. Il corso è rivolto a operatori e professionisti del settore, consulenti e appassionati di comunicazione. I docenti del corso saranno Susana Alonso (consulente Web Marketing, internazionalizzazione digitale e sommelier) e Pietro Lostia (consulente editoriale, blogger e copywriter).Per garantire la massima qualità della didattica, è previsto un massimo di dieci partecipanti.Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: info@sorsidiweb.com o telefonare al 348.7998864.Ecco i dettagli: http://sorsidiweb.com/corso-web-marketing-food-and-wine/