A Cagliari Kundalini Yoga e Gatka amplificatori della consapevolezza

"Il Gatka è l'Adi Shakti Yoga" Yogi Bhajan Sat nam, forse molti di voi si sono chiesti come mai negli ultimi 30/40 anni sempre più persone si avvicinino allo Yoga e più in generale alle discipline spirituali. Nella società in cui viviamo, spesso veniamo travolti da milioni di informazioni non necessarie, generatrici di stress e ansia, che non migliorano la nostra vita, al contrario la rendono insostenibile.

Tutti cercano delle risposte al loro malessere, un po' di tranquillità e quiete nel marasma quotidiano, un modo per chiarirsi le idee e stare in pace.

Perchè il Kundalini Yoga?

Il Kundalini Yoga è una disciplina nata, non solo per il benessere psicofisico, ma soprattutto per espandere la Consapevolezza , donando così la capacità all'essere umano di vivere una vita centrata secondo i propri veri obiettivi. Insieme al Kundalini Yoga, Il Gatka, arte marziale altamente meditativa e immediata, si pone come strumento per affrontare le sfide quotidiane senza lasciarsi abbattere dagli eventi esterni.



Per la prima volta a Cagliari: Guru Shabad Singh Khalsa De Santis , allievo diretto del Maestro Yogi Bhajan, che nel 1978 sotto la sua guida, intraprende lo studio e la pratica del Gatka e del Kundalini Yoga.

Fonda nel 1991 le Federazioni Italiane di Gatka (ora International Gatka Academy) e la Federazione Italiana di Kundalini Yoga, ora divenuta IKYTA Italia, di cui è il primo e più anziano formatore di insegnanti riconosciuto a livello internazionale dalla 3HO Foundation, https://www.3ho.org/.

Primo insegnante di Kundalini Yoga in Italia, Direttore Tecnico della F.I.G. Federazione Italiana di Gatka, è tra i fondatori del settore Yoga della UISP Area Discipline Orientali; per la UISP tuttora ricopre la carica di Consigliere Nazionale del Settore Yoga dell’ ADO (Area Discipline Orientali della UISP) e di Responsabile del settore Gatka. Master Class di Yoga Kundalini e Gatka sul tema: "Il Kundalini Yoga e il Gatka usati in sinergia come amplificatori di consapevolezza"

Domenica 15 Ottobre dalle ore: 10:00 alle ore 18:00



Palestra presso la casa di riposo Vittorio Emanuele II Via Valerio Pisano 10, Cagliari



Per informazioni e prenotazioni alla Master Class: Andrea: cellulare 3477580577 mail sanandreas@email.it Isabella: cellulare 3494344249 mail isabella_599@hotmail.com