A Sassari Corso in progettazione culturale

Corso in Progettazione per la cultura a cura di Melting Pro. Come sviluppare un’idea progettuale utilizzando strumenti che favoriscono processi di progettazione partecipata; come individuare opportunità di finanziamento; come aprirsi e consolidare partenariati nazionali e transnazionali.

Corso in Progettazione per la cultura e lo spettacolo dal vivo tenuto da MeltingPro learning, realtà romana specializzata in progettazione, europrogettazione, management per la cultura, da anni attiva nel campo della formazione e del trasferimento di competenze tramite modelli formativi innovativi e partecipativi.





L’iniziativa è dedicata a tutti gli operatori del settore culturale (musei, turismo, teatro, musica, cinema, danza, letteratura etc..) che vogliono acquisire competenze professionali specifiche per l’elaborazione e la presentazione di piani progettuali su bandi nazionali ed europei .



Il laboratorio si svolgerà a Sassari il 19-20-21 di Ottobre 2017.



Docente: Ludovica De Angelis



Il corso si svilupperà nell’arco di tre giorni per un totale di 21 ore di corso tra lezioni frontali e attività pratico-operative.



Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione scrivere a info@format-azione.com

Grazie al contributo di Funder 35 è possibile la partecipazione al corso a una tariffa agevolata (Iscrivendosi entro il 15 settembre).



Iscrizioni entro il 15 settembre: 140 euro Iscrizioni dopo il 15 settembre: 190 euro