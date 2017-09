Vivereacagliari in Tour a Lula per Autunno in Barbagia 2017

La manifestazione Autunno in Barbagia entra sempre più nel vivo della sua attività e, carica di aspettativa, per l’ultimo week-end di Settembre raggiunge la caratteristica Lula e le sue splendide Cortes Apertas.



E Vivereacagliari in Tour, con il suo fenicottero vagabondo di rosso vestito, non può decisamente perdersi questa ghiotta occasione di emigrare nuovamente in territorio barbaricino: infatti, per domenica 1 Ottobre, organizza un’escursione sull’ondata più che goliardica della prima tappa in quel di Oliena.





Cosa dire di Lula? A nord del capoluogo cagliaritano, 521 metri sul livello del mare, il caratteristico paese dell’entroterra sardo si renderà protagonista di un programma da godere appieno sin dalle prime ore del mattino.



Durante la rassegna Autunno in Barbagia sarà possibile osservare i famosissimi e più che unici murales dipinti sui muri delle case ed assaggiare Su Filindeu, una pasta di semola di grano duro tirata a mano e composta da 256 fili sottilissimi, fatta cuocere insieme a del brodo di pecora e condita poi con il pecorino filante. Una goduria per il palato, insomma. Tra le Cortes Apertas disseminate sul posto gli antichi sapori ed i profumi della Sardegna più tradizionale la faranno da padrone insieme alle millenarie lavorazioni del legno e del ferro.



Il divertimento con noi inizierà appena metterete piede in pullman: durante il viaggio vivereacagliari.com canterà a squarciagola con Voi (ed insieme ad un compiacente autista scelto dopo un’accurata selezione), vi coinvolgerà in giochi di gruppo con ambiti premi ed aspettatevi tante altre gustose sorprese



Il tempo trascorrerà in un battito di ciglio, insomma.



Programma: Partenza: Domenica 1 Ottobre ore 8 (incontro fissato per le ore 7.45) da Cagliari, Piazza dei Centomila (presso i parcheggi dell’ex Hotel Mediterraneo) con possibilità di fermata a Quartu Sant’Elena, Corte del Sole, Monastir e Sanluri (ALTRE FERMATE A RICHIESTA).



Ritorno: Domenica 1 Ottobre con partenza da Lula alle ore 18 (incontro fissato fronte pullman per le ore 17.45).



Contributo: 15€ eccezionalmente fino al 21 Settembre; 20€ fino al 1 Ottobre.

L’evento è rivolto ai soci dell’Associazione. Se vuoi partecipare, ma non sei ancora socio, registrati cliccando questo link e compilando tutti i campi



Per partecipare alle nostre future escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio, ed eventualmente quello minori, ed inviarli compilati e firmati all’indirizzo: vivereacagliari@gmail.com



È necessaria la prenotazione ed il pagamento anticipato del contributo di partecipazione.



PER INFO, PRENOTAZIONI ED ADESIONI Edoardo: 393.0509478 (anche via SMS o Whatsapp)

Sito Web: www.vivereacagliari.com Indirizzo

email: vivereacagliari@gmail.com Pagina Facebook: Vivere a Cagliari



PER DIVENTARE SOCIO ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE

PER PARTECIPARE MODULO PRENOTAZIONI PER AUTUNNO IN BARBAGIA

L’evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.