Secondo raduno amatoriale cinofilo regionale a San Gavino Monreale

Durante il raduno si terrà una esibizione, che consiste in un tragitto tra cane e padrone al guinzaglio, il tutto sarà giudicato da veterinari di zona e sponsor esperti nel settore. Durante la serata ci saranno esibizioni da parte di addestratori cinofili; nello stesso tempo saranno vigili sui comportamenti ambigui dei nostri amici a quattro zampe, con l'assistenza da parte dei veterinari presenti.





Premi :

cuccioli: 1°,2°,3° classificato

meticci: 1°,2°,3° classificato

cani di razza: 1°,2°,3° classificato

3 premi speciali:

miglior toy / miglior molosso / miglior cane da caccia





Contatti : 3409540834 - 3409378159

Animalandia, in collaborazione con l'Associazione A.S. San Gavino C5, in occasione dell'Arrosu Futsal Rock organizza il secondo raduno cinofilo amatoriale regionale.