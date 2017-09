Ad Arbus Magia al chiaro di luna

Sul monte di Montianna, seguendo un lungo percorso che và dai vecchi rifugi bellici che porta alla collina di Genna Serapis (così chiamata in riferimento alla divinità greco-egizia Serapide, ferma custode e protettrice del mondo sotterraneo, invocata dagli schiavi che all’epoca della dominazione romana faticavano nelle miniere di questa splendida parte di Sardegna che ospita il borgo di Montevecchio, rinomata frazione mineraria, luogo di pastoralismo, terra di energie positive, presenza di endemismi locali (la pecora nera di Arbus), si racconta di erbe e di magie, di luoghi mistici e ancestrali, del vento di maestrale che trascina con sé profumi e aromi, di capre e di pecore al suono dei campanacci , che guideranno il percorso, suoni, profumi e colori, erbe magiche che riportano la mente ad un viaggio arcaico; in questo contesto, in un tragitto tortuoso così come le fasi della vita, si aprirà la nottata “Magia al chiaro di Luna” , sinergica e intrigante, che consentirà di conoscere suoni, profumi ed emozioni della natura notturna.





La serata

•Ad aprire la serata ogni partecipante verrà invitato al lavaggio del viso e delle mani con l’acqua profumata maturata nella fase di luna piena.

•All’arrivo verso la meta di destinazione ogni visitatore potrà assaporare un menù particolare di prodotti unici nel contesto, in parte realizzati con cottura solare.

•Seguirà un laboratorio di intrecci di tessitura arcaica, con lana di pecora sarda tinta con colori naturali, fili di erbe e di fiori.

•In onore della Dea Luna si raccoglieranno le erbe di San Giovanni per creare un magnifico e aromatico bouquet portafortuna.

•Al chiaro di luna sarà esposto l’atelier del territorio, piccolo angolo di vendita di prodotti naturali, saponi, unguenti, oleoliti, acque micellari.

•A chiusura della serata per chi gradirà, sarà avvolto da breve massaggio rilassante alle mani per distogliere tensione negativa. Tre Janas appariranno durante la serata per conferire unità tra passato e presente, secondo la mitologia arcaica sarda.



Menù

•Rotolini di zucchine con stracchino caprino e timo selvatico

•Insalata di ceci al profumo di finocchietto selvatico

•Crema di peperoni su crosta di pane al carbone vegetale

•Polpettine di melanzane e patate novelle con fiori di rosmarino di mare

•Tortino di zucchina con crema di ricotta di pecora nera

•Tomini caprini affumicati al lentischio e cisto

•Praline di formaggio con farina di ricotta essiccata e formaggio di grotta

•Capretto arrosto in salsa di yogurt di pecora nera al profumo di mirto

•Bruschette di pane di mare (farina di grano capelli, lievito madre, fermento di siero, acqua di mare).

•Involtini di cinghiale su letto di foglie di vite selvatica (cucina solare)

•Grano antico al pesto con erbe del pastore (mirto, finocchietto, timo).

•Dolce di Pere selvatiche con crema di ricotta e bacche di rosa canina

•Crema di limoncello al latte di pecora nera

•Tisane lunari a base di erbe di montagna e acqua di fonte, profumate al chiaro di luna



Prenotazione obbligatoria entro sabato 2 Settembre 2017

Max 20 persone



Costo evento € 130,00

Una parte del ricavato sarà devoluta alle aziende colpite dall’incendio del 31 luglio ad Arbus

Contatti Azienda agricola Genn’e Sciria Strada Provinciale 68 – 09031 Arbus VS



Monica Saba Cell. +39 348 030 4245 - +39 340 414 1853 - +39 351 163 4135

Email: gennesciria@tiscali.it