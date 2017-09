Pullman da Cagliari per Oliena in occasione di Autunno in Barbagia

L’incontrastato fascino della manifestazione “Autunno in Barbagia” travolge anche il nostro Vivere a Cagliari : felice di abbandonare, anche se solo per un giorno, l’amata città d’origine, il fenicottero casteddaio emigra felice ed organizza, in occasione dell’evento annuale Cortes Apertas, la tanto attesa prima tappa in quel di Oliena , per domenica 10 Settembre.

Un circuito, quello di Cortes Apertas, all’insegna delle tradizioni barbaricine più autentiche e vere le quali rappresentano il cuore pulsante della nostra amata isola, insomma: un percorso che punta alla ricerca ed alla conoscenza delle culture millenarie nostrane , all’assaggio e degustazione dell’enogastronomia tipica locale, a rivolgere uno sguardo curioso verso gli spettacoli storici attraverso un viaggio intenso, della durata di 4 mesi, tra i trentadue paesi più caratteristici e cordiali dell’entroterra sardo.

Un’esperienza “forte”, capace di coinvolgere le persone a tal punto da non poterne quasi più fare a meno, anno dopo anno… quasi trepidanti nell’aspettare l’uscita del calendario ufficiale.



Il divertimento inizierà ancor prima di arrivare a destinazione: in pullman vivereacagliari.com vi coinvolgerà in giochi divertenti, canterà con voi (e l’autista) a squarciagola e, colpo di scena, sarà lieto di offrirvi un bicchiere del sublime Cannonau Nepente olienese.



Il tempo trascorrerà in un battito di ciglio.



PROGRAMMA

Partenza: Domenica 10 Settembre ore 8 (incontro fissato per le ore 7.45) da Cagliari, Piazza dei Centomila (presso i parcheggi dell’ex Hotel Mediterraneo) con possibilità di fermata a Quartu Sant’Elena, alla Corte del Sole, Monastir e Sanluri.

Ritorno: Domenica 10 Settembre con partenza da Oliena alle ore 18.



CONTRIBUTO : 15€ eccezionalmente fino al 31 Agosto; 20€ fino al 10 Settembre.

L’evento è rivolto ai soci dell’associazione.

Se vuoi partecipare, ma non sei ancora socio, scarica il modulo di adesione

Vivere a Cagliari – domanda socio 2017 : Per partecipare alle nostre future escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio, ed eventualmente quello minori, ed inviarli compilati e firmati all’indirizzo: vivereacagliari@gmail.com

È necessaria la prenotazione ed il pagamento anticipato del contributo di partecipazione.



PER INFO, PRENOTAZIONI ED ADESIONI Edoardo: 393 0509478 (anche via SMS o Whatsapp) Sito Web: www.vivereacagliari.com Indirizzo email: vivereacagliari@gmail.com Pagina Facebook: Vivere a Cagliari

L’evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.