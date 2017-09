"Impronte" a Cagliari - Mostra collettiva di pittura, fotografia e scultura

"L' Associazione culturale LA RUOTA DELLA FORTUNA è lieta di presentare la mostra collettiva di pittura, fotografia e scultura dal titolo "Impronte" con inaugurazione il 9 settembre alle ore 19:00 presso la propria galleria a Cagliari in via Bacaredda 48. Questa mostra collettiva GRATUITA per tutti gli artisti associati che vi parteciperanno con una propria opera ha per titolo "impronte". Il titolo simboleggia l'impronta artistica di ciascun pittore, fotografo e scultore che a modo suo esprime la propria arte sul supporto a lui più congeniale.





Per maggiori informazioni o per iscriversi ci si può recare presso la galleria dell'associazione culturale La Ruota della Fortuna a Cagliari in via Nacaredda 48/b a Cagliari (telefono 345-6457841".



