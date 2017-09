A Sassari gARTbage Cassonetto d'Artista

Il concorso, che prevede un premio in denaro, si svolgerà a Sassari il prossimo 23 settembre. Una giornata intera di live painting, dalle 9 alle 20, che vede coinvolti artisti di diversa estrazione, pittori, illustratori, writers, muralisti.

Il progetto è ideato e realizzato da Inventiva in collaborazione con il Comune di Sassari - Settore Ambiente e Verde pubblico e con Ambiente Italia - CNS Consorzio Formula Ambiente.

Le porte dell'ecocentro di via Ariosto saranno aperte, per l'intera giornata, alla cittadinanza, che potrà assistere a tutte le fasi di realizzazione.

Ad essere dipinte saranno le pareti esterne dei container per la raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel lato lungo (di dimensioni 2,50 x 6 m).



Gli artisti partecipanti potranno lavorare singolarmente o presentarsi in gruppi di massimo cinque elementi. L'iscrizione al concorso è gratuita ed è riservata ad artisti di qualunque provenienza che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Una giuria selezionata e una giuria popolare decreteranno in seguito le opere vincitrici: in palio 600 euro per la prima classificata, 300 per la seconda e 150 per la terza.

«Avevamo già sensibilizzato i sassaresi sul connubio arte-rifiuti lo scorso anno, con il progetto “DUP - decoro urbano poetico” - racconta l'Assessore alle Politiche agro-abientali e verde pubblico Fabio Pinna -. L'iniziativa, inserita all'interno di “Ottobre in poesia 2016” prevedeva la circolazione in città di messaggi poetici in bottiglia. È stato, inoltre, realizzato un laboratorio con le scuole, dal titolo Ricreazione. Intendiamo continuare su quella linea anche quest'anno, con un'altra idea di riciclo creativo».