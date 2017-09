Trading dal vivo ad Alghero: come guadagnare 100 euro al giorno

Salve mi presento sono Massimo Morvillo il consulente finanziario per l'Italia della Global Investment Strategy , una società che dal 1986 gestisce le esigenze finanziarie dei propri clienti attraverso piani di investimento personalizzati ed offrendo un servizio completo di consulenza finanziaria.

Se sei interessato a comprendere quali sono i meccanismi per fare trading o vuoi approfondire le tue conoscenze su questo settore, e vedere dal vivo quali sono e come funzionano i meccanismi di trading elaborati da noi, ti invitiamo a partecipare al nostro evento del 08 Settembre 2017 dalle 18.00 alle 20.00 presso l'Hotel Catalunya in Via Catalogna 22 ad Alghero.





Il costo d'iscrizione all'evento è di 15 euro a persona, ma per tutti coloro che si registreranno entro il 20 agosto la partecipazione è gratuita .



Di seguito un breve anticipo degli argomenti trattati:

Ore 18.00 - Registrazione partecipanti

Ore 18.15 - Inizio lavori e presentazione Global Investment Strategy

Ore 18.30 - Massimo Morvillo: Tecniche di come guadagnare con le azioni, tutto quello che devi sapere prima di inziare

Ore 19.00 - Massimo Morvillo – Avvicinarsi al trading sistematico automatico, l’importanza dell’infrastruttura informatica!

Ore 19.30 - Domande e curiosità

Ore 20.00 – Chiusura evento



Se desideri ricevere ulteriori informazioni ti invitiamo a contattarci al numero 347/7617314 oppure ad inviare una mail a webinar@globalinvestmentstrategy.it

