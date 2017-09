Ventennale fondazione AAE Sardegna a Cagliari

Vent'anni di impegno continuo per salvaguardare e tramandare ai posteri il patrimonio auto motoristico d'Epoca. Vent'anni di impegno continuo per unire, alla passione per l'auto e la moto storiche, momenti di svago, divertimento, socialità e cultura. Vent'anni con Automoto Club Storico Italiano (ASI) per portare insieme, il passato nel futuro.



Unitevi a noi in questo momento di grande gioia, in questa grande festa! Vi aspettiamo, come sempre, numerosi! Per gli amici amanti della filatelia, con piacere annunciamo che sarà realizzato Annullo Filatelico dedicato, con francobolli e cartoline.





