A San Sperate Laboratorio di Poesia "Coltivando parole"

Giocare con le parole, dar loro voce e lasciarle libere di esprimersi, non gravarle con il peso dell'ego del poeta. Uscire dal vecchio cliché della poesia che deve esprimere l'interiorità dell'autore: imparare a farsi da parte, a lasciare che sia il linguaggio a dire se stesso. Ma soprattutto, divertirsi . Divertirsi come bambini che fanno castelli di sabbia, che danno forma alla plastilina. Non avere paura di sporcarsi le mani con le parole. Questo è ciò che cercheremo di fare insieme, negli spazi accoglienti e di grande ispirazione di OrtoPia: dare vita a una poesia nuova, attuale e originale, con un approccio da artigiani in cui il poeta mette le sue doti tecniche, la sua creatività e il suo corpo al servizio dell'opera, non viceversa.



Il laboratorio si articolerà in due sessioni, ciascuna di circa due ore , che si terranno ad una settimana di distanza l'una dall'altra.

Nella prima sessione discuteremo gli sviluppi storici della poesia in lingua italiana, in particolare nel passaggio dal Novecento al secolo attuale, ed analizzeremo le tecniche e gli strumenti che ci consentono di comporre l'opera. Nella seconda sessione, valuteremo gli elaborati prodotti dai partecipanti e daremo vita ad un esperimento di scrittura collettiva.

Il laboratorio sarà animato da Giuseppe Mereu, poeta-performer molto noto sulla scena locale e non solo, e si terrà nella prima metà di settembre; le date e gli orari saranno decisi insieme ai partecipanti.



Per informazioni sui costi, indicazioni stradali e ogni altra richiesta, scrivere a mayaodv@gmail.com oppure contattarci al 3407808014