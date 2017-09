Il gusto della libertà ad Arbus

La Colonia Penale di Is Arenas apre le sue porte al mondo esterno, attraverso il progetto " Il gusto della libertà ", che nasce dalla collaborazione del Ministero della Giustizia e la Cooperativa Sociale Nemula.



In Loc. Is Arenas troviamo la Colonia Penale in uno dei paesaggi più suggestivi del Sud-Sardegna, situata nel Comune di Arbus in un sito di importanza comunitaria o area SIC. Partecipare all'evento permetterà al visitatore di assaporare appieno il fascino e la quiete dei luoghi interni alla Casa di Reclusione, visitare le spiagge interne della Colonia Penale, osservare nel loro habitat naturale gli asinelli grigio e bianco dell 'Asinara.

Il tutto accompagnato dalla presentazione di un ottimo menù realizzato con prodotti dal marchio "Galeghiotto", interamente derivanti dal lavoro svolto presso la Colonia Agricola di Is Arenas.



Infine il visitatore avrà a disposizione la spiaggia di s'acqua durci, dove potrà trascorrere delle piacevoli ore in assoluto relax.