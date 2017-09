A Cagliari il Festival della Cultura giapponese in Sardegna

Organizzato dall’associazione Events planning con il patrocinio del Comune di Cagliari e della città Metropolitana di Cagliari si terrà il prossimo week end sabato 30/09 dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 1/10 presso il Lazzaretto di Sant’Elia.





Come nelle precedenti edizioni vi sono varie attività per adulti e laboratori a tema per i più piccoli.





Per i bambini dai 4 ai 9 anni le attività sono varie.





Anche per i laboratori per i più piccoli è richiesta la prenotazione e un piccolo contributo.





Il/i genitore/i che accompagna il bambino deve essere iscritto all’associazione.

Chi non è iscritto può sempre richiedere il modulo di iscrizione all’associazione Events planning via mail e pagare la quota annuale, valida per il 2017, di 10€.





Per i laboratori dei bambini è richiesto un contributo per tutte le attività di ogni mezza giornata (sabato sera 16:00-20:00/ domenica mattina 9:30-13:00/ domenica sera 16:00-20:00) pari a 5€. Per chi iscrive il proprio bambino a tutte le attività delle 2 giornate il contributo è di 10€.





Quali sono le attività?





sabato dalle 16:30 alle 20:00 circa





LABORATORIO KAMISHIBAI insieme a Jenni Carboni dell’ass. Events planning.





Il Kamishibai è una forma di narrazione per immagini che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo, dove i monaci, utilizzavano gli emakimono per narrare ad un pubblico, principalmente analfabeta, delle storie dotate di insegnamenti morali.