Coaching Experience Tour: Corso Gratis di Coaching a Cagliari

Coaching Experience è un Corso Gratis di Prometeo Coaching , per conoscere il Coaching e migliorare la propria vita a livello personale e professionale. La tappa nella sede di Cagliari si terrà il 21.09.2017.

Il Corso è a numero chiuso e riservato a sole 50 persone (le più veloci a iscriversi) .



I temi trattati riguardano Life, Business e Sport Coaching e il programma è orientato alla crescita e allo sviluppo personale.



Il Corso è rivolto a liberi professionisti, manager, imprenditori, insegnanti, atleti, allenatori, mamme e papà, e tutte le persone che desiderano migliorare se stessi, la qualità della loro vita e delle relazioni.

La giornata formativa sarà full immersion e condotta nella modalità teorico-esperienziale, coinvolgendo i partecipanti a sperimentarsi con l’applicazione del Coaching dal vivo.



I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere l’iter per diventare un Coach Professionista Riconosciuto, gli sbocchi professionali e tutti i vantaggi legati alla professione.

La partecipazione è gratuita, ma riservata a sole 50 persone (le più veloci).



Occorre effettuare l’iscrizione dal sito inserendo i propri dati, al fine di riservare il proprio posto in aula.



Il programma formativo di Coaching Experience è basato sul miglioramento personale e la formazione è svolta attraverso un approccio pratico ed esperienziale al Coaching.



IL PROGRAMMA

•Allenare il potenziale

•Migliorare la tua motivazione e quella degli altri

•Gestire efficacemente emozioni e stati d’animo

•Comunicare in modo efficace in tutte le situazioni

•Imparare a definire e raggiungere obiettivi sfidanti

•Aumentare autostima e autoefficacia personale

•Migliorare le relazioni personali e professionali

•Cambiare lavoro o migliorare le attuali prestazioni

•Fare carriera e aumentare il reddito

•Costruire piani d’azione efficaci

•Superare ostacoli e interferenze interne

•Fare chiarezza sul futuro desiderato



Chi desidera avere maggiori informazioni sul Coaching Experience Tour Gratis può contattare il nostro Staff al numero verde 800.087.300, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00.