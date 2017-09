A Sassari il Corso "Sfrutta il Web per il tuo business"

Negli ultimi anni è evidente una crescente confusione tra coloro che vogliono “entrare” sul web per migliorare il proprio business, la visibilità aziendale, quella di un prodotto o di un progetto personale.

La confusione è spesso generata dalla miriade di servizi con i quali si entra quotidianamente in contatto e che vengono proposti tramite pubblicità sul web e sui social network, tramite mail, da agenti commerciali, telefonicamente dai call center.

Spesso l’imprenditore e l’utente finale non conoscendo adeguatamente questi servizi, o ignorandoli totalmente, prendono decisioni sbagliate sprecando risorse e denaro.



Al termine del corso sarai in grado di comprendere e valutare tutti quei servizi che possono aiutarti veramente .



Maggiori info e programma completo Maggiori info e programma completo qui