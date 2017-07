ArtigianatoaTavola: il contest per raccontare su Instagram il connubio cibo-artigianato di Sardegna

Cosa succede quando il cibo incontra l'artigianato? Gli @igers_sardegna lo scopriranno la sera del 27 luglio a Mogoro, all'interno dei locali del Centro Fiera del Tappeto, che dal 29 luglio al 3 settembre ospiteranno la 56^ edizione della Fiera dell'Artigianato della Sardegna , l'appuntamento con l'artigianato artistico di eccellenza.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare e acquistare le opere di più di 90 artigiani che rappresenteranno il meglio della produzione artigiana nei settori della TESSITURA, TESSUTI, LEGNO, CERAMICA, METALLI, VETRO, COLTELLERIA, OREFICERIA, CESTINERIA, PELLETTERIA E RICAMO.





Il tema di questa edizione è un colore: il blu, quello che, forse più di tutti, rappresenta la Sardegna, il suo cielo, i suoi infiniti silenzi, il mare che la circonda.

Attraverso questo colore gli artigiani creeranno dei pezzi unici disposti in una grande composizione collettiva che rappresenterà la più grande istantanea dell’artigianato artistico sardo contemporaneo.





su Instagram il connubio “artigianato - cibo”. La sfida è quella di far entrare in gioco gli oggetti d’artigianato sardo che si hanno a disposizione (piatti, bicchieri, brocche, taglieri, posate e tessuti), che siano antichi o moderni, presentandoli come utensili sullo spazio di una tavola.



La media partnership con Igers Sardegna prevede tre iniziative: la 1^ si sviluppa tra il 6 e il 23 luglio ed è il challenge #ArtigianatoaTavola , una chiamata agli smartphone per tutti coloro che vogliano rendere omaggio agli artigiani dell'Isola e ai loro manufatti rappresentando su Instagram il connubio "artigianato - cibo". La sfida è quella di far entrare in gioco gli oggetti d'artigianato sardo che si hanno a disposizione (piatti, bicchieri, brocche, taglieri, posate e tessuti), che siano antichi o moderni, presentandoli come utensili sullo spazio di una tavola.

Al termine del challenge gli autori delle tre foto più belle e rappresentative del concept, avranno l’opportunità di prender parte a “ Una Notte in Fiera” , l’evento che il 27 luglio precede l’inaugurazione ufficiale, dedicato alla stampa e al mondo della comunicazione ma aperto a chiunque attraverso questo challenge durante il quale sarà mostrato in anteprima il nuovo allestimento della Fiera in compagnia del nuovo direttore artistico Francesca Picciau e l'architetto Ralf Uwe Vollmer.





Durante la serata cibo e artigianato sardo si intrecceranno grazie al prezioso contributo dello chef stellato Roberto Petza del Ristorante S'Apposentu di Siddi che presenterà un perfetto abbinamento ideato per l'occasione in cui i sapori, le forme e i colori della tradizione sarda si fonderanno in un esperimento unico nel suo genere.





La 2^ attività è un mini social tour per Mogoro dedicato in particolare alla visita di alcuni laboratori artigianali del settore tessile e del legno presenti nel paesino dell'oristanese. La giornata si concluderà quindi con la partecipazione all'evento “Una Notte in Fiera”.





Nella foto di @ch_ecco le ceramiche artistiche di Doriana Usai