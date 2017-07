24° Sagra De is Culurgionis a Sadali

La Sagra cambia pelle e location: vi accoglieremo nelle vie del centro storico, dove potrete assaporare il gusto dei prodotti tipici visitando le vecchie case.



Verrete accompagnati in questo viaggio tra i sapori antichi dai vari musicisti e dai vari artisti che animeranno le vie del centro.



Saranno presenti anche:

- La maschera di Sadali : S'Urtzu e su Pimpirimponi Sadali

- Il Coro Polifonico " Choralia sadali"

- Il Gruppo Folk San Valentino e tanti ospiti.

Sarà possibile, inoltre, rendere ancora più piacevole e avventurosa la vostra visita grazie ai Cavalieri Di Barbagia e le loro piccole escursioni a cavallo, per grandi e per piccini.







Sabato avremo inoltre il piacere di ospitare il concerto del gruppo sardo più in voga del momento: Brinca.

A breve il programma completo della manifestazione.



Segui tutte le sagre in Sardegna 2017 Nel fantastico contesto del centro storico di Sadali, tra i sentieri d'acqua e al cospetto della splendida Cascata di San Valentino, la Pro Loco e l'Amministrazione Comunale sono lieti di invitarvi alla 24° Sagra de is Culurgionis.