Degustavino a Sorso

Degustavino è una serata di degustazione di fregula con frutti di mare, un antipasto e due contorni a base di verdure.

Il tutto accompagnato da un calice di vino della cantina 1Sorso.

Un menù pensato per unire e valorizzare sapori e produzioni sarde e, in special modo, della Romangia.



La serata fa parte del circuito “Tramonti in Cantina” quale evento preparatorio a “Calici di Stelle”, che si terrà a a Sorso il prossimo 11 Agosto.



Il costo del menù completo è di 12 euro.

E’ richiesta prenotazione al numero 3420423439 o via email info@1sorso.it.



Sono disponibili le prevendite presso la Cantina 1Sorso e presso il Nord Ovest Beach Bar di Marina di Sorso.