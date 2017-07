Cagliari: Visita guidata al Parco di Molentargius

Sabato 8 luglio vi aspettiamo per una visita guidata nel parco di Molentargius. Un luogo fantastico racchiuso nell’area metropolitana di Cagliari, famoso per aver ospitato una delle fabbriche di sale più grandi d’Europa ma, soprattutto, sito di grande interesse naturalistico per la presenza e la nidificazione di molte specie di uccelli acquatici. Primo tra tutti i fenicottero rosa.



La nostra mattinata inizierà nella terrazza panoramica di Monte Urpinu in Viale Europa, dalla quale potremmo ammirare l’area lacustre dall’alto e comprenderla nel suo insieme.

Ci sposteremo poi con le auto all'interno del parco dove inizieremo il nostro percorso durante il quale avremo la possibilità di scoprire le specie faunistiche e botaniche che abitano gli stagni.



Informazioni sul percorso:

Distanza totale: 3 km Grado di difficoltà: T (Turistico).

Appuntamento sabato 8 luglio 2017. h 17:30 terrazza viale Europa Durata: 180 min.



Quota di partecipazione:

€ 5,00 Bambini fino ai 12 anni € 2,50

Per prenotazioni: +39 333 3557875

fa.perria@gmail.com

Facebook: Fabio Perria Guida Turistica