Yoga al Tramonto e Trekking con la Luna Piena a Cuglieri

Vivi un esperienza indimenticabile in una delle più belle e suggestive località della Sardegna Occidentale, che ti metterà in connessione con te stesso e con il paesaggio intorno a te.

Approfitta di questa occasione per trascorrere una serata in armonia con la natura e con il corpo.



Nella prima parte della serata potrai seguire una lezione di Yoga durante il tramonto nello scenario incredibile di Casteddu Etzu , dove incontreremo l'istruttore di Yoga, Filippo Canu, che ci guiderà in una lezione di gruppo durante il tramonto davanti ad un paesaggio suggestivo e di grande effetto.



Subito dopo, proseguiremo, con le proprie auto, fino alla stazione televisiva di Badde Urbara, dove inizieremo la camminata con la luna piena all'interno del cantiere forestale "Pabarile" in un'area montana di notevole interesse ambientale e paesaggistico. L'escursione, della durata di circa 3 ore, ci porterà a visitare alcune delle cime del Montiferru da cui potremmo ammirare il paesaggio notturno dei dintorni.



Info e iscrizioni:

Evento su prenotazione riservato solo agli iscritti alla lista d'attesa (Il numero di iscritti sarà limitato).

Se vuoi ricevere tutte le informazioni su costi e dettagli, e per iscriversi all'evento: https Subito dopo, proseguiremo, con le proprie auto, fino alla stazione televisiva di Badde Urbara, dove inizieremo la camminata con la luna piena all'interno del cantiere forestale "Pabarile" in un'area montana di notevole interesse ambientale e paesaggistico. L'escursione, della durata di circa 3 ore, ci porterà a visitare alcune delle cime del Montiferru da cui potremmo ammirare il paesaggio notturno dei dintorni.Info e iscrizioni:Evento su prenotazione riservato solo agli iscritti alla lista d'attesa (Il numero di iscritti sarà limitato).Se vuoi ricevere tutte le informazioni su costi e dettagli, e per iscriversi all'evento: https ://goo.gl/wvvvbi e compila il form di registrazione. Riceverai una email entro pochi minuti con il programma completo della serata (Info e Prezzi)