Visita guidata al quartiere di Castello di Cagliari

Visita guidata per le strade di Castello, con le vicende e i personaggi che resero celebri Via del Fossario, la Chiesa della Speranza, l'Ex Palazzo di Città, il Palazzo Arcivescovile, il Palazzo Regio, la Cattedrale (la peste, le sepolture, le prigioni, l'Inquisizione, gli ospedali e altro ancora).



A cura di Leluda Dimopoulos, guida turistica professionista (iscriz. registro regionale n. 1651).

Durata della visita 2hh. Lunghezza totale 550 mt. Percorso facile. Appuntamento ore 19:00 al Bastione Santa Caterina.

Inizio tour h.

19:15



Per prenotare la Vostra visita vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo lelidim@tiscali.it o un sms al 328 59 11 53 9, indicando un nome di rif. e il numero dei partecipanti, in modo da poterVi avvisare in caso di modifiche del programma.



Costo della visita € 8,00 a persona. I ragazzi fino a 16 anni compiuti, accompagnati da un genitore, gratis. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto a sedersi su scalinate