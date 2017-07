Seminari sull’imprenditorialità e la creazione di impresa: a Pula il quarto incontro

Proseguono a Pula i seminari su “Imprenditorialità e creazione di impresa” rivolti a tutti coloro che vorrebbero intraprendere una nuova attività di impresa e sono interessati a conoscere gli adempimenti contabili, fiscali, assicurativi e previdenziali necessari.



Il ciclo di seminari, giunto al quarto appuntamento, prevede inoltre l’analisi di aspetti quali la valutazione delle opportunità e di assunzione del rischio e l’esame di casi pratici che possono essere proposti dai partecipanti.



Il seminario è in programma per giovedì 6 luglio alle ore 19.00 presso la sede del Circolo Acli Pula in Via Amsicora, 30.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione.

Invitiamo gli interessati a contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com