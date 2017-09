A Cagliari Corso di Pirografia

Obiettivo del corso: creare delle basi creative con l’uso del pirografo. Rendere i corsisti del tutto preparati e competenti nell'uso dell'attrezzatura tecnica di un buon pirografista; i corsisti riceveranno idonee lezioni relative alle diverse tecniche disegno (prospettiva, chiaroscuro, etc...).



I corsisti saranno in grado di distinguere e lavorare diversi tipi di legno, inclusa la preparazione del legno e la finitura (carteggiatura, lucidatura, ceratura, etc...).

Il corso, della durata totale di 18 ore, è rivolto ai ragazzi ed adulti, ai principianti assoluti, a chi vuole conoscere quest’arte affascinante, sperimentarla e conoscerne le tecniche.

Tematiche e Pratiche del corso:

-Storia della pirografia e manualità, studio delle varie parti del pirografo e impostazione di un primo disegno. Esercitazioni.

-Quali tipi di legno scegliere, come proteggere i lavori dal sole, tecniche di pirografia alternative al pirografo, continuazione disegno. Esercitazioni.

-Come creare colori Bio da quello che abbiamo in casa e come abbinare i colori alla pirografia. Esercitazioni.

-Nozioni base di resinatura dei solchi creati col pirografo creando effetti spettacolari (come madreperla, o fosforescenti).



Esercitazioni.

Quando: 16-17 settembre e 23-24 settembre dalle 16.00 alle 20.30

Dove: A Cagliari, nella sede di Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica via Pasubio 27.



Il corso è organizzato e promosso da Qui e Ora Associazione ed è ideato e condotto da Mattia e Liliana Ventroni.



Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di competenza (Maestro di Pirografia) dall’Accademia Artemisia International Gallery .

Il corso ha un costo di 200 euro + 10 euro di tessera associativa Qui e Ora valevole per un anno. Mattia e Liliana Ventroni:

Liliana : Maestra di Pirografia con pratica di quest'arte da 10 anni. Ha lavorato per alcune enoteche e cantine di vini come Pirografista.

Mattia : l’esperto del legno e della resinatura. Al momento lavorano alla realizzazione di Testate di Letto artigianali Pirografate. Conducono corsi di Pirografia in ambiti sociali, educativi e associativi, sia per adulti che per bambini.

Qui e Ora: Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età, per istituzioni pubbliche e private.

Info e Iscrizioni: qui.eora@libero.it cell. 3270544471