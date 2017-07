A Cagliari "Musica al Mutseu"

La Cooperativa Sociale Il Sicomoro Onlus in collaborazione con il Conservatorio di musica di Cagliari G.P. Da Palestrina, propongono per la stagione estiva 2017, alcuni incontri in cui la musica accompagna la visita dell’ area archeologica di Sant'Eulalia, nel cuore del quartiere storico della Marina della Città di Cagliari.

Per ogni appuntamento in programma sono previste tre sessioni ripetute agli orari indicati.



Programma :

Giovedì 20 luglio 2017 ore 17.00/ 18.00/ 19.00:

- Johann Sebastian Bach

- Invenzioni a due voci

- Fernando Carulli

- Largo e rondò op.

34 n. 2

- Duo di chitarre Matteo Ghironi Luca Spanu



Giovedì 10 agosto 2017 ore 17.00/ 18.00/ 19.00

- Franz Joseph Haydn

- Trio in fa maggiore per archi Trio d'archi Anna Floris - Teresa Paniconi, violino Silvia Zedda, violoncello



Costo del biglietto € 7,00.

Si consiglia la prenotazione contattando il numero 391 46 94 189 o inviando una mail all’indirizzo info@mutseu.org

Per tutti gli ospiti è previsto un fresco aperitivo, gentilmente offerto dal Sicomoro Wine Bar.