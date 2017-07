Storia sotto le Stelle a Bari Sardo

"Chi vuol navigare finché non sia passato ogni pericolo non deve mai prendere il mare (Thomas Fuller). Sarà stato il coraggio o la necessità a portare i nostri antenati a spingersi verso l’ignoto? Da dove venivano? Chi erano i loro partner commerciali? Chi erano i popoli che governavano il mare? Nell'antichità il Mediterraneo era un’autostrada dove viaggiavano merci, uomini e idee. In epoca nuragica, 3500 anni fa, si verificò la prima globalizzazione della storia, e l'evoluzione umana accelerò il suo passo.





