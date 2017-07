Notti Colorate 2017 - Tour guidato alla Necropoli di Tuvixeddu

In occasione della rassegna Notticolorate2017, Giovedì 6 luglio non perdere l'occasione di visitare la necropoli di Tuvixeddu, la più grande area sepolcrale del mondo fenicio-punico mediterraneo, un gioiello della città di Cagliari.



Visiteremo insieme un altro primato della Sardegna, per lungo tempo ignorata e addirittura maltrattata e che va invece conosciuta, ammirata e difesa.



Info e prenotazioni:

Email: fa.perria@gmail.com

Tel: +39 333 3557875

Facebook: Fabio Perria Guida Turistica

Quota di partecipazione: € 5,00 adulti - € 2,50 bambini fino a 10 anni.