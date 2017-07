I segreti di Cagliari Sotterranea con Marcello Polastri

Una video-proiezione di immagini inedite di Cagliari sotterranea introdurrà, mercoledì 5 luglio 2017 a Monserrato, la presentazione del romanzo di Marcello Polastri.



Andrà in scena “Alla scoperta dell’eremo perduto” e la storia di Cagliari sotterranea.

Rifugi di guerra, passaggi segreti, vicende di uomini e donne del passato “uniti dal filo dell’esplorazione”, tra storia e avventura.

Sarà presente l’autore che verrà presentato da Marco Sini e da Gianfranco Vacca, autori di saggi e profondi conoscitori della storia della Sardegna.



Durante la serata culturale, al via dalle ore 18,30 nei locali della Casa della Cultura di Monserrato, verranno proiettate le più suggestive immagini dal buio: i Monumenti sotterranei di Cagliari.



Spazio a storie vere e ad altre ancora romanzate ma soprattutto alle novità esplorate dalle associazioni Sardegna Sotterranea e Gruppo Cavità Cagliaritane.



Appuntamento a mercoledì 5 luglio in via Giulio Cesare 37 a Monserrato, nella Casa della Cultura . Ingresso gratuito.