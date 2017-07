Corso a Cagliari per Future Mamme e Neomamme

Seminario di psicologia sulla genitorialità della dott.ssa Laura Scano.

Il seminario si propone di fornire informazioni di tipo educativo e psicologico al futuro genitore (o neogenitore), al fine di ridurre le eventuali ansie e preoccupazioni, legate all’accudimento fisico ed emotivo del bambino.

Verrà trattata la relazione madre-bambino, nonché la relazione di coppia, vista come base sicura, affinchè l’inserimento del neonato nel contesto familiare avvenga nel modo più sereno possibile e venga garantito un nuovo equilibrio familiare.





1° incontro:

Maternità interiore La nuova organizzazione mentale della mamma. L’attaccamento prenatale. La relazione di coppia in gravidanza. Fase sensibile (prime ore dopo il parto). Inserimento nel contesto familiare e ruolo del caregiver.



2° incontro:

Aspetti psicologici dell’allattamento e dello svezzamento. Sviluppo affettivo: teoria dell’attaccamento di Bowlby. Problemi notturni , la collera e la rabbia, nascita di un fratellino.



3° incontro: Sviluppo psicomotorio: sviluppo della motricità fetale, motricità nel neonato, modello maturativo dello sviluppo, fasi dello sviluppo dalla nascita a 6 anni. Industria per l'infanzia: rischi e benefici degli oggetti per il trasporto. Prevenzione incidenti.



4° incontro: Disabilità Psicopatologia in età evolutiva. Aspetti psicologici della malattia cronica. Stili genitoriali. Genitorialità a rischio (depressione materna, conflittualità, separazione).



Il seminario in 4 incontri si terrà dal 4 settembre 2017 ogni lunedi dalle 18,30 alle 20.30 fino al 29s settembre, presso la sede di Qui e Ora, via Pasubio 27 Cagliari.

Destinatari: Future Mamme, Neomamme, Futuri Papà e Neopapà, assistenti all’infanzia, educatori, laureandi in Pedagogia e in Psicologia.



Costi: 70 euro per l’intero ciclo /25 euro nel caso di iscrizione a singolo incontro.

Informazioni e Iscrizioni : qui.eora@libero.it - 3270544471



Laura Scano: ha conseguito la laurea in Psicologia dello sviluppo e della formazione nell’anno 2006. Le sue attività formative e lavorative la vedono impegnata, dal 2007 al 2014, in contesti educativi quali asili nido, scuole dell’infanzia, reparti ospedalieri pediatrici, colonie estive. Dal 2015 al 2016 ha lavorato presso l’ente di formazione CMV Group Work come docente nei corsi per Assistente all’infanzia. Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età.

Collabora con artisti, autori, professionisti e istituzioni con l’intento di diffondere iniziative che hanno come filo conduttore la ricerca del Ben-Essere Personale e della Comunità. Referente: Roberta Sirigu, pedagogista e gestalt counsellor.