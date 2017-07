Corso GRATUITO "Sviluppo software e gestione di tecnologie innovative: IoT e Blockchain"

Corso “Sviluppo di software e gestione di tecnologie innovative: IoT e Blockchain”



Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali riconducibili a n. 2 Unità di Competenza: UC n° 297 – Analisi dei requisiti UC n° 299 – Eseguire procedure e metodologie di sviluppo del software Prevede, inoltre, lo sviluppo di competenze trasversali quali la capacità di lavorare in team, di comunicare efficacemente nel contesto lavorativo e le competenze sociali e civiche legate al rispetto dei principi delle pari opportunità e dello sviluppo sostenibile.

Possono partecipare al progetto:

Requisiti di accesso:

Requisiti preferenziali:

Il Percorso formativo ha una durata di 334 ore, così suddivise:

Inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna.Diploma, Livello B1 di lingua inglese; superamento test d’ingresso per verificare un livello base di conoscenze specialisticheesperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche a titolo di tirocinio) in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita. dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte dall’ente attuatore.196 ore in aula 8 ore in FAD 130 ore in stage presso aziende del settoreCiascun partecipante avrà a disposizione un tablet per la raccolta dei materiali didattici e l’interazione con docenti e tutor.Utilizzeremo un innovativo software di “gamification” come strumento efficace di apprendimento.PER INFORMAZIONI: Insight Risorse Umane Srl Piazza G. Marghinotti 1 09124 Cagliari Tel: 070/4613552 Email: insight@insight.ca.it Sito Web: www.insight.ca.it